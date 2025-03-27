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Трамп пригрозив підвищити мита для ЄС та Канади, якщо вони співпрацюватимуть

Він також назвав Штати "кращим другом" ЄС та Канади.

Трамп пригрозив підвищити мита для ЄС та Канади, якщо вони співпрацюватимуть
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі ЗМІ у Білому дому у Вашингтоні, 25 березня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ЄС співпрацюватиме з Канадою, щоб "завдати економічної шкоди США", то до них застосують збільшені мита.

Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі Truth.

"Якщо Європейський Союз співпрацює з Канадою, щоб завдати економічної шкоди США, масштабні тарифи, – набагато більші, ніж планується, будуть накладені на них обох, щоб захистити найкращого друга, якого будь-коли мала кожна з цих двох країн", – йдеться у повідомленні. 

  • Раніше новий прем’єр Канади обговорив із президенткою Єврокомісії торговельні відносини з ЄС
  • Згодом глава ЄС з питань торгівлі полетів до Вашингтона, щоб відновити торговельні відносини із США.
  • Офіс торгового представника США заявив, що мита ЄС щодо американського імпорту повністю ігнорують імперативи національної безпеки Штатів і свідчать про те, що торгова й економічна політика Євросоюзу "не відповідають реальності".
  • Раніше Трамп підписав указ про введення 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та пов’язаних з ними продуктів, що вплинуло на експорт ЄС на суму приблизно 26 мільярдів євро. Євросоюз засудив цей крок, заявивши, що відповість без вагань у разі якщо США продовжать застосування нових мит.
  • Ситуація не покращилася, тому 12 березня Єврокомісія запровадила низку пропорційних контрзаходів щодо імпорту США в ЄС, спрямованих на різноманітні американські продукти, починаючи від човнів і закінчуючи бурбоном і мотоциклами Harley-Davidson.
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