Трамп пригрозив підвищити мита для ЄС та Канади, якщо вони співпрацюватимуть

Він також назвав Штати "кращим другом" ЄС та Канади.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі ЗМІ у Білому дому у Вашингтоні, 25 березня 2025 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ЄС співпрацюватиме з Канадою, щоб "завдати економічної шкоди США", то до них застосують збільшені мита.

Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі Truth.

"Якщо Європейський Союз співпрацює з Канадою, щоб завдати економічної шкоди США, масштабні тарифи, – набагато більші, ніж планується, будуть накладені на них обох, щоб захистити найкращого друга, якого будь-коли мала кожна з цих двох країн", – йдеться у повідомленні.