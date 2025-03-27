Трамп пригрозив підвищити мита для ЄС та Канади, якщо вони співпрацюватимуть

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ЄС співпрацюватиме з Канадою, щоб "завдати економічної шкоди США", то до них застосують збільшені мита.
Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі Truth.
"Якщо Європейський Союз співпрацює з Канадою, щоб завдати економічної шкоди США, масштабні тарифи, – набагато більші, ніж планується, будуть накладені на них обох, щоб захистити найкращого друга, якого будь-коли мала кожна з цих двох країн", – йдеться у повідомленні.
- Раніше новий прем’єр Канади обговорив із президенткою Єврокомісії торговельні відносини з ЄС
- Згодом глава ЄС з питань торгівлі полетів до Вашингтона, щоб відновити торговельні відносини із США.
- Офіс торгового представника США заявив, що мита ЄС щодо американського імпорту повністю ігнорують імперативи національної безпеки Штатів і свідчать про те, що торгова й економічна політика Євросоюзу "не відповідають реальності".
- Раніше Трамп підписав указ про введення 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та пов’язаних з ними продуктів, що вплинуло на експорт ЄС на суму приблизно 26 мільярдів євро. Євросоюз засудив цей крок, заявивши, що відповість без вагань у разі якщо США продовжать застосування нових мит.
- Ситуація не покращилася, тому 12 березня Єврокомісія запровадила низку пропорційних контрзаходів щодо імпорту США в ЄС, спрямованих на різноманітні американські продукти, починаючи від човнів і закінчуючи бурбоном і мотоциклами Harley-Davidson.