Глава ЄС з питань торгівлі полетів до Вашингтона, щоб відновити торговельні відносини із США

Глава Європейського Союзу з питань торгівлі Марош Шефчович зустрінеться зі своїми американськими колегами Говардом Лутніком і Джеймісоном Ґріром у Вашингтоні у вівторок.

Як пише Politico, зустріч відбудеться у рамках "останньої спроби ЄС" зменшити різку торговельну напругу зі Сполученими Штатами.

Також до Вашингтона поїде старший помічник президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт.

"Ми повинні докласти всіх зусиль з обох сторін, щоб уникнути шкідливих мит і побудувати, а не зруйнувати торговельно-економічні відносини між ЄС і США, які є найміцнішими у світі", – заявив у понеділок представник Комісії з торгівлі Улоф Гілл.

Цей візит відбувається в той момент, коли ЄС обмірковує запровадження відповідних мит на американський експорт на суму 21,5 мільярда євро, щоб "віддзеркалити" нові та ширші мита на сталь та алюміній, запроваджені президентом США Дональдом Трампом на початку цього місяця.

Наприкінці минулого тижня Комісія вирішила відкласти деякі мита із 1 на 13 квітня.

Це виграло час для переговорів із Вашингтоном і калібрування відповіді ЄС, оскільки Вашингтон завершує підготовку до "взаємних" мит, які мають запровадити 2 квітня. Минулого тижня президент США заявив , що він не готовий зробити виключення з цих тарифів, і ЄС постраждає від них найбільше.

Брюссель також намагається згуртувати деякі скептично налаштовані країни ЄС , зокрема Францію та Італію, які виступили проти включення вина та іншого алкоголю до списків товарів, які можуть потрапити під мита.

Це друга поїздка Шефчовича до Вашингтона з моменту вступу Трампа на посаду в січні. У вівторок він зустрінеться з Лутніком, міністром торгівлі, і торговим представником Джеймісоном Гріром.

Потім він має вилетіти до Пекіна в четвер і п’ятницю для свого першого візиту до Китаю після того, як його затвердили на посаді наприкінці минулого року.