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Група сенаторів вимагає використати заморожені активи для тиску на Росію

Проукраїнські республіканці вперше публічно підштовхують Трампа до дій.

Група сенаторів вимагає використати заморожені активи для тиску на Росію
Сенат США

Агенція Reuters отримала доступ до листа, який двопартійна група американських сенаторів надіслала державному секретарю Марко Рубіо.

У ньому законотворці хочуть отримати відповідь на запитання, чи має намір адміністрація Дональда Трампа використати заморожені російські активи як засіб тиску на Росію під час переговорів про припинення війни в Україні.

Звернення підписали демократи Річард Блументаль та Тім Кейн, а також республіканці Ліндсі Грем та Тодд Янг. Це перший випадок з часу інавгурації 20 січня, коли високопоставлені проукраїнські сенатори від Республіканської партії публічно закликають Дональда Трампа та його команду міністрів жорсткіше діяти щодо Кремля. 

Підписанти говорять про потребу дозволити Україні використовувати не лише прибутки від російських грошей, але й самі активи на суму близько 300 мільярдів доларів. Для цього вони пропонують Білому дому розробити стратегію заохочення ЄС та "Великої сімки" до конфіскації коштів, а також розглянути варіант дозволу Києву купувати за ці гроші зброю під контролем США.

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