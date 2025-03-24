У Сумах триває рятувальна операція, залучені ДСНС, Нацполіція, медичні служби, комунальники. Дуже багато постраждалих – станом на цей час відомо про майже 90 постраждалих людей, 17 дітей серед них. В епіцентрі російського удару - школа, житлові будинки. На щастя, діти в школі були в укритті.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати – саме їх треба змушувати до миру, саме на них треба тиснути, щоб була безпека”, - сказав президент України.

Сьогодні на Ставці Верховного головнокомандувача розглядали різні питання, зокрема підготовку наших воїнів, і її модернізація. Була доповідь генерала Олега Апостола, заступника Головкома, щодо змін у підготовці – це впровадження сучасних методик, учасникам Ставки продемонстрували програми тренування, психологічної підтримки, інформаційне забезпечення, роботу з партнерами.

“Також була доповідь щодо програми з контрактом 18–24, доповідали щодо перших результатів програми. Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно – буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників. Усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості”, - зазначив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський розповів, що вчора відбулася зустріч з американською командою, а сьогодні представники США говорили з командою війни – з представниками Росії. Після того запланована нова зустріч української та американської команд.

“Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною, а це означає – треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну. І це санкції. І це підтримка України. І це міжнародна координація”, - зауважив президент України.