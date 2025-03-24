​​Минулого тижня прикордонники знищили 7 танків та 26 гармат росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 7 танків, 26 гармат та 7 артилерійських установок російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 17 по 23 березня українські прикордонники знищили:
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танки – 7
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гармати – 26
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артилерійські системи - 7
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бойові броньовані машини – 26
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 55
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склади БК, майна та ПММ – 18
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 61
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позиції та укриття ворога – 340
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БпЛА тактичного рівня – 166
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транспортні засоби та інженерна техніка - 229