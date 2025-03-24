​​Минулого тижня прикордонники знищили 7 танків та 26 гармат росіян

Також за цей час прикордонники знищили 7 артилерійських систем окупаційної армії.

З 17 по 23 березня українські прикордонники знищили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також за цей час прикордонники знищили 7 артилерійських систем окупаційної армії.

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