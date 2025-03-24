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​​Минулого тижня прикордонники знищили 7 танків та 26 гармат росіян

Також за цей час прикордонники знищили 7 артилерійських систем окупаційної армії.

​​Минулого тижня прикордонники знищили 7 танків та 26 гармат росіян
Українські прикордонники
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 7 танків, 26 гармат та 7 артилерійських установок російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 17 по 23 березня українські прикордонники знищили:

  • танки – 7 

  • гармати – 26

  • артилерійські системи - 7

  • бойові броньовані машини – 26

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 55

  • склади БК, майна та ПММ – 18

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 61

  • позиції та укриття ворога – 340

  • БпЛА тактичного рівня – 166

  • транспортні засоби та інженерна техніка - 229

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Також за цей час прикордонники знищили 7 артилерійських систем окупаційної армії.
Фото: ДПСУ
Також за цей час прикордонники знищили 7 артилерійських систем окупаційної армії.

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