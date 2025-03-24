На Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон

У Одеській області співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили двох чоловіків, яких підозрюють у організації нелегального вивезення чоловіків до Молдови.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Ділки шукали “клієнтів” у месенджерах, за переправлення одного брали $7000. Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей”, - повідомили прикордонники.
У затриманих вилучили мобільні телефони, незаконну зброю та інші докази злочину.
Чоловікам повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через кордон та незаконне поводження зі зброєю.
- Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та Державною митною службою викрили та повідомили про підозру двом інспекторам митної служби, які за гроші взялися переправити чоловіка через державний кордон України.