Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, поранено цивільних

Російська армія двічі цілила по Межівській громаді Синельниківського району та по Нікопольщині дронами-камікадзе.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За уточненою інформацією, через ранковий удар по Межівській громаді Синельниківського району, пошкоджені два приватні будинки. Один з них та ще кілька легковиків зайнялися. Пожежу рятувальники вгамували.
Внаслідок атаки постраждав 36-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Понівечена автівка.
"Нікопольщину агресор тероризував БпЛА та артилерією. Потерпали сам Нікополь й Марганецька громада. Постраждав 40-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", — ідеться у повідомленні.
- Наразі у Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. Є інформація про вибухи у Дніпрі.