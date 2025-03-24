Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, поранено цивільних

Унаслідок обстрілів на Нікопольщині поранень зазнали дві людини.

Російська армія двічі цілила по Межівській громаді Синельниківського району та по Нікопольщині дронами-камікадзе.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, через ранковий удар по Межівській громаді Синельниківського району, пошкоджені два приватні будинки. Один з них та ще кілька легковиків зайнялися. Пожежу рятувальники вгамували.

Внаслідок атаки постраждав 36-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Понівечена автівка.

"Нікопольщину агресор тероризував БпЛА та артилерією. Потерпали сам Нікополь й Марганецька громада. Постраждав 40-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", — ідеться у повідомленні.