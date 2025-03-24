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Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, поранено цивільних

Унаслідок обстрілів на Нікопольщині поранень зазнали дві людини.

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, поранено цивільних
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпрропетровська ОВА

Російська армія двічі цілила по Межівській громаді Синельниківського району та по Нікопольщині дронами-камікадзе. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, через ранковий удар по Межівській громаді Синельниківського району, пошкоджені два приватні будинки. Один з них та ще кілька легковиків зайнялися. Пожежу рятувальники вгамували.  

Внаслідок атаки постраждав 36-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Понівечена автівка. 

"Нікопольщину агресор тероризував БпЛА та артилерією. Потерпали сам Нікополь й Марганецька громада. Постраждав 40-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", — ідеться у повідомленні. 

  • Наразі у Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. Є інформація про вибухи у Дніпрі.
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