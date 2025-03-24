На Лиманському і Покровському напрямках ЗСУ зупинили понад 40 ворожих штурмів, на Курщині тривають бої

Від початку доби на фронті відбулося 87 боєзітнень.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України завдають їм значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 87 бойових зіткнень, ідеться у зведенні Генштабу.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації й надалі страждають прикордонні населені пункти, зокрема Товстодубове, Бачівськ, Біла Береза, Тимофіївка, Тимофіївка, Олександрівка, Степок, Грабовське та Порозок Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Миропільське, Тур'я, Угроїди, Краснопілля.

На Харківському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Світличне та Слатине.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ в районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу Ямполівки та в напрямках Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного, Дронівки; дотепер тривають сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру та в напрямку Диліївки.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував 10 разів в районі Торецька та неподалік Диліївки, Дачного, Кримського; наразі точиться один бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоандріївка, Андріївка та в напрямку Покровська, Котлярівки, Олексіївки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в напрямку Веселого.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі атакував наші війська, намагаючись просунутися вперед в напрямку Вільного Поля. Також завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новодарівка, Малинівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог безуспішно намагався просунутися в напрямку Лобкового. Авіаційного удару зазнав населений пункт Кам’янське.

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 10 атак російських загарбників, ще чотири бої продовжуються.

Противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому вісім КАБ, здійснив майже 190 обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.