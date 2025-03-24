Нардеп Горобець програв апеляцію за позовом проти активістки Федорів через її блог про "дерибан" лісу

Народний депутат Олександр Горобець ("Слуга народу") програв апеляційний суд стосовно захисту його честі й гідності за позовом проти громадської активістки Ірини Федорів. Про це пише "Голка" з посиланням на рішення Київського апеляційного суду від 21 березня.

Нардеп Горобець подав позов на початку 2023-го і вимагав спростування оприлюдненої Федорів інформації в виданні Українська правда, де вона в блозі написала про роль політиків регіону в "дерибану" Біличанського лісу. Депутат хотів, аби суд визнав слово "мародер" та інші слова як заборонені до використання стосовно нього.

Депутат вимагав відшкодування моральної шкоди в розмірі двох гривень. Він замовив лінгвістичну експертизу й здобув перемогу в Ірпінському суді першої інстанції.

У рішенні Київського апеляційного суду визнали, що Ірпінський міський суд помилково зробив висновок, що написана Федорів інформація не була оціночним судженням і зазначив, що розмір моральної шкоди, яку вимагає нардеп – 2 гривні, свідчить про відсутність моральної шкоди:

"Суд вважає необґрунтованим висновки наведені експертами про відсутність в оприлюднених висловлюваннях маркерів суб’єктивності. Позовні вимоги Горобця Олександра до Федорів Ірини, товариства «УП Медіа» про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання інформації недостовірною та її спростування, визнання висловлювання думки такою, що вжита в грубій, принизливій та непристойній формі, стягнення моральної шкоди – залишити без задоволення", – навела "Голка" рішення.

З нардепа Горобця, якого представляла в суді депутатка Ірпінської міської ради Яна Горобець (“Слуга народу”), стягнуть майже 20 000 гривень на користь Ірини Федорів та “Української правди”.

Передісторія

Блог, через який Горобець подав позов, стосувався безпосередньо його роботи як народного депутата. Він має назву "Нардеп-мародер Горобець вирішив судитися з Офісом президента?". Як і Шуляк, Горобець замовив лінгвістичну експертизу, що деталізувала значення слів в авторському блозі Федорів. Зокрема, він просив визнати образливим формулювання "в Горобця яєць нема". На цей блог до Комісії з журналістської етики надійшла скарга від адвокатки в інтересах нардепа Горобця. Заявниця вважає, що Федорів, що підписана на сайті як викладачка та журналістка, порушила три пункти Кодексу етики українського журналіста. Комісія згодна, що цей блог порушує Кодекс, і висловила Федорів "дружнє попередження через перевищення межі критики щодо публічних осіб та надмірну емоційну забарвленість допису".