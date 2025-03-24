Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Мирослав Маринович, дисидент і політв'язень, проректор УКУ: «Знаємо психологію росіян — можемо зруйнувати імперію»
Мирослав Маринович, дисидент і політв'язень, проректор УКУ: «Знаємо психологію росіян — можемо зруйнувати імперію»
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Ліга націй УЄФА. Плейоф. Бельгія – Україна (3:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй УЄФА. Плейоф. Бельгія – Україна (3:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
ГоловнаСуспільствоВійна

У Донецькій області росіяни вбили двох людей та ще стільки ж поранили

За минулу добу поліція зафіксувала 3 828 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

У Донецькій області росіяни вбили двох людей та ще стільки ж поранили
Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

Війська РФ атакували 9 населених пунктів Донеччини: міста Добропілля, Костянтинівка, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, Торецьк, селище Донецьке, села Маркове, Нова Полтавка. Уобласті через агресію РФ загинули двоє людей.

Про це повідомили у Нацполіції. 

У області пошкоджено 32 цивільних об’єкти, з них 18 житлових будинків.

У Покровську внаслідок ворожих ударів одна людина загинула та одна зазнала поранень.

Донецьке росіяни накрили з РСЗВ «Смерч». Там вбили цивільну особу, пошкодили 2 багатоквартирних і 1 приватний будинки, газопровід.

У Марковому під час артилерійського обстрілу з боку окупаційних військ травмовано мирного жителя, пошкоджено приватний будинок.

На Родинське Росія скинула авіабомбу «ФАБ-250». Руйнувань зазнав приватний будинок.

По Костянтинівці окупанти вдарили з РСЗВ «Смерч». там пошкоджено 13 приватних будинків, газопровід, ЛЕП. У Слов’янську ворожий дрон перебив лінію електропередач.

У Новій Полтавці загарбники ударом бомби «ФАБ-250» пошкодили медпункт, пекарню, адмінбудівлю, заклад освіти, будинок культури, клуб і бібліотеку.

Наслідки російської атаки на Донеччині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Донеччині

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies