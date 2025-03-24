У Донецькій області росіяни вбили двох людей та ще стільки ж поранили

За минулу добу поліція зафіксувала 3 828 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Війська РФ атакували 9 населених пунктів Донеччини: міста Добропілля, Костянтинівка, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, Торецьк, селище Донецьке, села Маркове, Нова Полтавка. Уобласті через агресію РФ загинули двоє людей.

Про це повідомили у Нацполіції.

У області пошкоджено 32 цивільних об’єкти, з них 18 житлових будинків.

У Покровську внаслідок ворожих ударів одна людина загинула та одна зазнала поранень.

Донецьке росіяни накрили з РСЗВ «Смерч». Там вбили цивільну особу, пошкодили 2 багатоквартирних і 1 приватний будинки, газопровід.

У Марковому під час артилерійського обстрілу з боку окупаційних військ травмовано мирного жителя, пошкоджено приватний будинок.

На Родинське Росія скинула авіабомбу «ФАБ-250». Руйнувань зазнав приватний будинок.

По Костянтинівці окупанти вдарили з РСЗВ «Смерч». там пошкоджено 13 приватних будинків, газопровід, ЛЕП. У Слов’янську ворожий дрон перебив лінію електропередач.

У Новій Полтавці загарбники ударом бомби «ФАБ-250» пошкодили медпункт, пекарню, адмінбудівлю, заклад освіти, будинок культури, клуб і бібліотеку.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Донеччині

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.