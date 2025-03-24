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Сили оборони знищили 1280 окупантів, ворожі вертольоти, артсистеми і танки

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 904 760 солдатів. 

Сили оборони знищили 1280 окупантів, ворожі вертольоти, артсистеми і танки
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Упродовж доби Сили оборони оборони ліквідували 1280 окупантів, 8 танків, 16 бойових броньованих машин ворога, 81 артилерійську систему, 5 РСЗВ, 1 засіб ППО та 4 вертольоти. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 904760 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 10420 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16) од,
  • артилерійських систем – 25129 (+81) од,
  • РСЗВ – 1338 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 1117 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3785 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

  • Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожі вертольоти Ка-52 та два Мі-8 у Білгородській області РФ.
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