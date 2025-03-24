Сили оборони знищили 1280 окупантів, ворожі вертольоти, артсистеми і танки

Упродовж доби Сили оборони оборони ліквідували 1280 окупантів, 8 танків, 16 бойових броньованих машин ворога, 81 артилерійську систему, 5 РСЗВ, 1 засіб ППО та 4 вертольоти.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 904760 (+1280) осіб,
- танків ‒ 10420 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16) од,
- артилерійських систем – 25129 (+81) од,
- РСЗВ – 1338 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 1117 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116) од,
- спеціальна техніка ‒ 3785 (+1).
Дані уточнюються.
- Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожі вертольоти Ка-52 та два Мі-8 у Білгородській області РФ.