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​СБУ розслідує вибух у будівлі поліції на Одещині як спробу теракту

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та причетних осіб.

​СБУ розслідує вибух у будівлі поліції на Одещині як спробу теракту
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Служба безпеки розслідує вибух в будівлі поліції на Одещині як теракт.

Про це повідомляє пресцентр управління СБУ Одеської області.

"СБУ кваліфікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка. Троє поліцейських отримали лише незначні ушкодження. Їм надано медичну допомогу.

СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та причетних осіб.

Як повідомлялося, сьогодні в будівлі поліції на Одещині стався вибух. Загинула жінка, також постраждали троє поліцейських.

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