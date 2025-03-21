Головне за п'ятницю, 21 березня: масована атака на Запоріжжя, удар по Сумщині, понад 120 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 124 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1122-й день повномасштабної війни.

Наслідки російського удару по Запоріжжю 21 березня 2025 року

Увечері 21 березня Росія атакувала Запоріжжя, станом на 23:30 було відомо про двох загиблих та 8 поранених.

“Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста”, - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через атаку армії РФ сталося щонайменше три займання. Екстрені служби працюють на місцях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 124 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень відбувалась на Покровському, Курському та Лиманському напрямках, також активні бойові дії точились на Торецькому напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 березня – в новині.

21 березня російські війська завдали масованого удару по Сумській області, повідомила Сумська обласна прокуратура.

Унаслідок авіаційної атаки на Краснопілля та удару безпілотника по мотоциклу в Рожковичах загинули мирні жителі, ще кілька осіб отримали поранення.

За даними слідства, російські військові за годину скинули щонайменше шість керованих авіаційних бомб на центр селища Краснопілля Сумського району.

Станом на 19:00 було відомо про трьох загиблих і двох поранених. Внаслідок вибухів зруйновані адміністративні будівлі та приватні будинки.

Комітет з питань правоохоронної діяльності погодив законопроєкт стосовно права Національної гвардії використовувати сльозогінний газ, зброю і дрони під час масових протестів. На засіданні комітету 5 березня цей законопроєкт рекомендували розглянути в другому читанні, повідомили LB його члени. А проголосувати документ в залі можуть уже наступного тижня.

За інформацією Олексія Гончаренка ("Євросолідарність"), у новій редакції законопроєкту №10311 погодили зокрема застосування вогнепальної зброї, використання резинових та пластикових кийків, сльозогінного газу та шокерів. Також там йдеться про використання безпілотників.

"Це комітетські правки. Особисто я не підписував. Бо там серед правильних і зрозумілих всунули для мене неприйнятні", – сказав LB.UA член комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Дануца.

Водночас його колега по комітету Андрій Осадчук (фракція "Голос") додав, що "в публікаціях ФБ надто довільна і широка інтерпретація. Але я ще до засідання застерігав Слуг навіть не починати цю тему і, звичайно, я за то не голосував".

МВС зі свого боку запевняє, що новий законопроєкт лише впорядковує повноваження Нацгвардії, а не розширює їх.

СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим.

Слідство встановило, що до оборудки причетні чотири особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень.

Київська міськрада своєю чергою заявила, що заступникам директора департаменту соціальної та ветеранської політики вручили підозри без надання обґрунтованих доказів.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією просуваються, сторони наближаються до досягнення повного припинення вогню, передає «Радіо Свобода».

Трамп вважає, що «у нас буде припинення вогню на багатьох ділянках».

Коментуючи журналістам перемовини із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, Трамп назвав дискусії з обома президентами «дуже хорошими».

Докладніше – в новині.

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