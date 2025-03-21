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В Армія+ запустили опитування щодо ставлення до військової служби

Опитування повністю анонімне, воно триватиме три тижні. 

В Армія+ запустили опитування щодо ставлення до військової служби
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Головне управління реагування на кризові ситуації (ГУРКС) хоче дізнатися про ставлення захисників і захисниць до військової служби завдяки новому опитуванню в застосунку Армія+.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що опитування містить 16 питань, які мають допомогти виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. Опитування повністю анонімне, воно триватиме три тижні. 

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“Сьогодні запустилося важливе опитування, у якому закликаю брати участь, оскільки воно прямо впливатиме на реформи. Це чудова можливість підсвітити проблему і почати системно її виправляти”, - зауважила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

В Міноборони розповіли, що від початку роботи Армія+ в застосунку провели 11 опитувань, вони зібрали понад 200 тис. відповідей. Найпопулярнішим стало опитування про розвиток програми підтримки військовослужбовців Плюси, яке пройшли майже 45 тис. військових.

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