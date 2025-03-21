Сили оборони вразили РСЗВ “Ураган” росіян

Боєкомплект ”Урагану” здетонував, за попередніми даними знищено двох окупантів.

Оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем (СБС) виявили російську реактивну систему залпового вогню “Ураган”.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Російська РСЗВ якраз прямувала на вогневий рубіж, коли її виявили українські захисники. Окупанти помітили український БПЛА, але втекти не змогли.

“Українська реактивна артилерія завдала точного удару касетною бойовою частиною. Боєкомплект ”Урагану” здетонував, а за попередніми даними, знищено двох окупантів, які входили до складу екіпажу системи”, - йдеться у повідомленні.

БМ-27 “Ураган” - РСЗВ калібру 220 мм. Вона здатна завдавати ударів осколково-фугасними та касетними боєприпасами на відстань до 35 км.