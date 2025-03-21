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Правоохоронний комітет Ради погодив законопроєкт про дозвіл Нацгвардії використовувати газ і зброю під час протестів

Рішення затверджуватимуть у залі. 

Правоохоронний комітет Ради погодив законопроєкт про дозвіл Нацгвардії використовувати газ і зброю під час протестів
Майже порожня сесійна зала під час розгляду правок до "мобілізаційного" законопроєкту
Фото: Telegram народної депутатки Ірини Геращенко

Комітет з питань правоохоронної діяльності погодив законопроєкт стосовно права Національної гвардії використовувати сльозогінний газ, зброю і дрони під час масових протестів. На сьогоднішньому засіданні комітету цей законопроєкт рекомендували розглянути в другому читанні, повідомили LB його члени.

За інформацією Олексія Гончаренка ("Євросолідарність"), у новій редакції законопроєкту №10311 погодили, зокрема, застосування вогнепальної зброї, використання резинових та пластикових кийків, сльозогінного газу та шокерів. Також там йдеться про використання безпілотників. 

"Це комітетські правки (щодо застосування спецзасобів. – Ред.). Особисто я не підписував. Бо там серед правильних і зрозумілих всунули для мене неприйнятні", – сказав LB.UA член комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Дануца

Водночас його колега по комітету Андрій Осадчук (фракція "Голос") додав, що "в публікаціях ФБ надто довільна і широка інтерпретація. Але я ще до засідання застерігав Слуг навіть не починати цю тему і, звичайно, я за то не голосував". 

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