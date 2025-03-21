FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин

Слід зауважити, що Financial Times згадують як "окуповану росіянами АЕС", так і атомні станції у множині, тобто підконтрольні Україні станції.

Адміністрація Трампа шукає нових умов для доступу США до найважливіших корисних копалин і енергетичних активів в Україні, розширюючи свої економічні вимоги до Києва, пише Financial Times.

Вашингтон хоче, щоб Київ погодився на детальні положення про те, хто володіє та контролює спільний інвестиційний фонд, а також на ширший обсяг, потенційно охоплюючи право власності США на інші економічні активи, такі як українські атомні електростанції, заявили двоє українських чиновників.

Це означало б повторне відкриття ще непідписаної угоди щодо корисних копалин, яка була задумана за кілька днів до публічної суперечки між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі.

Виступаючи в Білому домі в четвер, Трамп сказав, що США прагнуть підписати угоди щодо рідкісноземельних металів і мінералів у всьому світі, але Україні приділяє особливу увагу.

«У нас дуже добре справи з Україною та Росією, і одна з речей, яку ми робимо, це підписання угоди щодо рідкоземельних металів з Україною дуже скоро», – сказав він, але не надав додаткових подробиць.

Українські офіційні особи заявили, що вони стурбовані тим, що на них тиснуть невигідними умовами в ширшій угоді, особливо після того, як Вашингтон тимчасово призупинив поставки зброї та обмін розвідданими з Києвом на початку цього місяця.

Трамп і Зеленський під час телефонної розмови цього тижня «обговорювали українське електропостачання та атомні електростанції», згідно з повідомленням про розмову держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майка Уолца.

«[Президент Трамп] сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими електростанціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві», – йдеться в повідомленні, а приналежність станцій Сполученим Штатам – «найкращий захист» української енергетичної інфраструктури.

Натомість Зеленський заявив FT під час онлайн-брифінгу з журналістами в середу, що обговорив з Трампом лише один ядерний об’єкт: Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі.

Розташований за 650 км на південний схід від Києва на річці Дніпро, об’єкт перебуває під контролем російських військ з березня 2022 року. Його шість реакторів зараз знаходяться в режимі «холодної зупинки».

Раніше адміністрація Трампа стверджувала, що американські економічні інвестиції в Україну є достатньою гарантією безпеки, щоб запобігти новому вторгненню Росії після будь-якого припинення вогню.