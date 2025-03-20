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МЗС офіційно відкрило генеральне консульство в індійському Мумбаї

Його інавгурували на бізнес-форумі.

МЗС офіційно відкрило генеральне консульство в індійському Мумбаї
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ офіційно відкрило генеральне консульство України в Мумбаї (Індія).

Про це повідомила пресслужба МЗС.

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Андрій Сибіга пояснив, що у Мумбаї провели великий бізнес-форум за участі понад 130 індійських компаній і на заході офіційно інавгурували нове генконсульство.

Воно має сприяти захисту прав та інтересів українців, розвивати партнерства та бізнес-контакти, додав Сибіга.

  • За інформацією МЗС, Мумбай – фінансова столиця Індії та одне з найбільших міст світу.
  • Мумбай відомий своїм розвиненим фінансовим сектором, великою кількістю міжнародних корпорацій та банків.
  • Український міністр перебуває в Індії з офіційним візитом.
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