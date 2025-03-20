МЗС офіційно відкрило генеральне консульство в індійському Мумбаї

Його інавгурували на бізнес-форумі.

Міністерство закордонних справ офіційно відкрило генеральне консульство України в Мумбаї (Індія).

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Андрій Сибіга пояснив, що у Мумбаї провели великий бізнес-форум за участі понад 130 індійських компаній і на заході офіційно інавгурували нове генконсульство.

Воно має сприяти захисту прав та інтересів українців, розвивати партнерства та бізнес-контакти, додав Сибіга.