МЗС офіційно відкрило генеральне консульство в індійському Мумбаї

Міністерство закордонних справ офіційно відкрило генеральне консульство України в Мумбаї (Індія).
Про це повідомила пресслужба МЗС.
Андрій Сибіга пояснив, що у Мумбаї провели великий бізнес-форум за участі понад 130 індійських компаній і на заході офіційно інавгурували нове генконсульство.
Воно має сприяти захисту прав та інтересів українців, розвивати партнерства та бізнес-контакти, додав Сибіга.
- За інформацією МЗС, Мумбай – фінансова столиця Індії та одне з найбільших міст світу.
- Мумбай відомий своїм розвиненим фінансовим сектором, великою кількістю міжнародних корпорацій та банків.
- Український міністр перебуває в Індії з офіційним візитом.