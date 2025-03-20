Подвійна помста Влaдiмiра Путіна

Більшість оглядачів сходяться на думці, що сеанс бичування президента Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого не був результатом імпровізованої сутички між темпераментним американцем і незламним Зеленським, а що українському президенту була влаштована пастка, ймовірно, віце-президентом США Джей Д. Венсом, який більш здатний реалізувати продуманий план, ніж непередбачуваний Дональд Трамп. Однак це публічне лінчування має всі ознаки спецоперації, розробленої в стінах Кремля.

Фото: EPA Джей Ді Венс сперечається з президентом України під час зустрічі Трампа і Зеленського

Кремль вже давно мріє про те, щоб доручити Заходу нав'язати українцям капітуляцію. Досвід Грузії показує, що лише демонстративне відступництво західних демократій дозволяє Москві встановити колабораціоністський уряд під виглядом «збереження миру». Це було метою Мінських угод: Кремль сподівався, що Франція і Німеччина чинитимуть тиск на українських лідерів, щоб ті виконали вимоги Москви. У листопаді 2021 року Лавров спробував форсувати це питання, але був неприємно здивований, коли Париж і Берлін відмовилися йому підігравати.

Російська зовнішня політика характеризується надзвичайною наполегливістю. Від проекту не відмовилися, а просто відклали його реалізацію до більш сприятливої нагоди. Ця можливість з'явилася з приходом до влади у Вашингтоні адміністрації Трампа. Ми щойно стали свідками надзвичайного епізоду психологічної війни, яку веде Росія проти українського народу. У нещасних українців знову з'явилася надія: останні кілька днів здавалося, що справи в Україні йдуть на краще. Стамбульські переговори провалилися, Трамп вирішив продовжити санкції проти Росії ще на рік, а у Вашингтоні мала бути підписана більш прийнятна для України угода щодо рідкісних металів. Але замість очікуваних змін, у політиці Вашингтона стався катаклізм. Приниження, завдане Зеленському, відображає не лише шокуючу грубість Трампа і хитру підступність Венса: наполегливість американських субпідрядників російського президента становить чітке свідчення бажання Путіна розчавити свого супротивника так само, як бандит топить у бетоні людину, яка змусила його втратити обличчя. Трамп і Венс зробили себе інструментами політичного вбивства Зеленського. Україна публічно покинута своїм головним союзником по той бік Атлантики, та ще й у присутності російського журналіста: це видовище дозволяє Москві сподіватися на реалізацію другого етапу свого плану – встановлення «пацифістського» колабораціоніста при владі в Києві.

Але справа не тільки в цьому. Причина тріумфу, який висловлюють російські пропагандисти при згадці про адміністрацію Трампа, полягає не лише в односторонньому роззброєнні США, яке бадьоро демонтують усі відомства, відповідальні за захист від зовнішнього втручання - ЦРУ, ФБР - і які зрушують Пентагон чистками. Це також не можна пояснити лише багатообіцяючою перспективою американської підтримки Путіна в його прагненні розчавити Україну і підпорядкувати собі Європу.

Путінізація Америки є реалізацією плану, який виношували російські лідери iз середини 1990-х років. Ми пам'ятаємо, що специфіка холодної війни полягала в тому, що кожен з її учасників мав на меті трансформацію іншого зсередини: СРСР хотів комунізувати ліберальні демократії, тоді як останні хотіли насадити демократію в СРСР. Крах комуністичного режиму був сприйнятий російськими елітами, особливо співробітниками КДБ і ГРУ, як нестерпну перемогу західного табору. Почавши з часів Єльцина, це ядро твердолобих людей мало одну мету: скасувати поразку, відновити Радянську імперію та здійснити дзеркальну перебудову в Сполучених Штатах, що призведе до ліквідації ліберальної демократії та розпаду американської держави. Трампізм є результатом десятилітніх зусиль, спрямованих як на проникнення в еліти та в американський бізнес, так і на ідеологічне форматування мас, спрямованих на те, щоб прищепити їм думку, що американська держава є ворогом, якого потрібно подолати.

Режим, який встановлюється в Сполучених Штатах, багато в чому схожий на комуністичний режим. Уже є культ особи. "Така людина, як Трамп, з’являється лише раз чи двічі в історії країни. Ми хочемо Трампа!"– вигукує Стів Беннон, ідеолог руху MAGA. Державний секретар Марко Рубіо не сміє відкрити рота, не посилаючись на мудрі вказівки свого президента, подібно до того, як маоїстська Червона гвардія цитує Думки Великого Керманича. І злочин oбрази величності (lèse-majesté) ми вже маємо: саме в цьому нещасного Зеленського звинуватив ждановський апаратник Дж. Д. Венс, a звинувачення хором підхопили прислужливі сенатори. Конгрес нагадує путінську Думу: це іграшковий парламент, де в присутності вождя всі змагаються в угодливості. Депутат від Республіканської партії Енді Оглз щойно представив резолюцію в Конгресі, яка дозволить продовжити президентський термін з восьми до 12 років, тобто в разі ухвалення резолюції, Трамп зможе залишатися на посаді до січня 2033 року, коли йому виповниться 86 років. Під керівництвом Кеша Пателя, ФБР було перетворено на інструмент придушення опозиції, як КДБ. Як і в радянському режимі, пріоритет надається викоріненню внутрішньої опозиції, яка вважалася небезпечнішою за зовнішнього ворога. У Сполучених Штатах ми також спостерігаємо це явище, характерне для комуністичних і посткомуністичних режимів, звинувачення попередника у всіх мислимих гріхах. Нинішня «дебіденізація» нагадує проклинання режиму Єльцина, на якому Путін побудував свою владу. Так само раптова зміна альянсу є сумним нагадуванням про звичайну практику тоталітарних режимів. Останнім часом про Мюнхен 1938 багато мовиться. Більш точною є аналогія з пактом Ріббентропа-Молотова від серпня 1939 року.

"Прогрес" Трампа за час перебування на посаді вражає. Атмосфера страху паралізує Сенат, ЗМІ залякані або кооптовані. Нахабно демонструється переписування історії, прикладом для чого є Трамп. Поступливість є критерієм підбору менеджерів усіх рівнів. Саме згода на участь у брехні стає обов'язковою умовою для отримання посади. Тестове запитання: чи були вибори 2020 року вкрадені? Це питання ускладнюється наступним: хто відповідальний за війну в Україні? Горе тому, хто не відповість «Зеленський і Байден». Як і комуністичний режим, влада Трампа створила брехливу засновницьку міфологію, якої змушений дотримуватися кожен державний службовець. Брехня не має на меті переконувати. Вонa означає всемогутність режиму, який може дозволити собі безкарно ігнорувати правду, i який може змусити громадянина говорити неправду, порушуючи його сумління. Брехня - це осквернення душі. Той, хто брав участь у брехні, подібний до того, кого вкусив вампір: у нього є лише одне бажання: заражати інших своїм злом, втягнути інших у своє падіння, щоб не залишитися один віч-на-віч зі своїм приниженням. Адміністрація Трампа сповнена цих напівзомбі, почуття занепаду яких робить їх надприродно агресивними.

Той факт, що лідери США вирішили провести це обговорення із Зеленським публічно, а не в закритій дипломатичній обстановці, більше ніж будь-що показує, наскільки просунулася їхня путінізація. "Це буде чудове телебачення", - сказав Трамп під час зустрічі. Як і люди Кремля, президент Трамп і його аколіти не бояться демонструвати своє безчестя серед білого дня. Відвертий показ своєї нікчемності в їхніх власних очах свідчить про їхню всемогутність. Лінчування Зеленського нагадало ток-шоу пропагандиста Володимира Соловйова перед наступом Росії в лютому 2022 року, коли проти нещасного українця була накинута виюча зграя псевдоекспертів, які кричали, що вони Україну збираються стерти з карти світу, знищити тощо. П'яні від почуття безкарності Трамп і Венс не розуміють, що самі потрапили в пастку, розставлену Путіним. Тому, що мета останнього – продемонструвати, що Росія підкорила США, оскільки американські лідери перейняли її мовлення та поведінку. Трамп і Венс вірили, що зможуть вибити з Зеленського капітуляцію. Насправді вони публічно підписали американську капітуляцію перед Росією.

Переклад з французької Марії Маланчук