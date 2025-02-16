Рубіо: Найближчі дні чи тижні покажуть, чи дійсно Путін хоче миру

"Дональд Трамп мав розмову з Путіним минулого тижня, і в ній Путін висловив свою зацікавленість у мирі".

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що найближчі дні та тижні покажуть, чи дійсно Владімір Путін налаштований на мир в Україні.

Про це Рубіо заявив інтерв'ю CBS News.

Рубіо запитали, чи вірить він у готовність Путіна до переговорів і поступок заради завершення війни.

"Президент Трамп мав розмову з Путіним минулого тижня, і в ній Путін висловив свою зацікавленість у мирі, а президент висловив своє бажання бачити закінчення цього конфлікту таким чином, щоб воно було тривалим і захищало український суверенітет, і щоб це був тривалий мир. Це правильне рішення", - відповів Рубіо.

Він також додав, що справжність намірів Путіна "покаже подальший розвиток подій".

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче досягти припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня, і заявила про це європейським партнерам.