За день Нікопольщина пережила півтора десятка ворожих атак, загинула людина

Внаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області загинув цивільний мешканець, ще один постраждав. Також пошкоджені підприємства і приватні будинки.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"За день Нікопольщина пережила півтора десятка ворожих атак. По тамтешніх населених пунктах росіяни били артилерією. Скеровували на них дрони-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА", - йдеться в повідомленні.

У Нікополі через осколкове поранення загинув 52-річний чоловік. Ще один місцевий 74 років - постраждав, у нього забій ноги. Пораненого не госпіталізували.

"Пошкодження у Нікополі є на 2 підприємствах. Понівечені 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, 4 машини, гараж, газогони та електромережі. Гучно було також у Марганецькій громаді. Там снарядом противника потрощило приватну оселю", - додав Лисак.