Українська урядова делегація у Саудівській Аравії почала готувати візит Зеленського у країну, ‒ Свириденко

Перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що українська урядова делегація у Саудівській Аравії почала підготовку візиту у країну президента Володимира Зеленського.

Про це урядовиця написала у соцмережі Facebook.

Зокрема, відбулася зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців. “Зміцнення наших економічних звʼязків ‒ це зміцнення наших народів, наших регіонів та глобальної безпеки”, ‒ заявила Свириденко.

Учасники зустрічі представили проєкти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі, а також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів.

“У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит Президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону”, ‒ додала вона.