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Українська урядова делегація у Саудівській Аравії почала готувати візит Зеленського у країну, ‒ Свириденко

“У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит Президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії", повідомила міністерка економіки.

Українська урядова делегація у Саудівській Аравії почала готувати візит Зеленського у країну, ‒ Свириденко
Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України
Фото: Олег Переверзев

Перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що українська урядова делегація у Саудівській Аравії почала підготовку візиту у країну президента Володимира Зеленського.

Про це урядовиця написала у соцмережі Facebook.

Зокрема, відбулася зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців. “Зміцнення наших економічних звʼязків ‒ це зміцнення наших народів, наших регіонів та глобальної безпеки”, ‒ заявила Свириденко.

Учасники зустрічі представили проєкти у енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі, а також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів.

“У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит Президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону”, ‒ додала вона.

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  • Раніше Politico написала, що чиновники президента США Дональда Трампа вже прямують до Саудівської Аравії для підготовки мирних переговорів між РФ та Україною. Представники Києва приєднаються до переговорів, які розпочнуться найближчими днями.
  • Радник з питань національної безпеки Майкл Волц найближчими днями приєднається до держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента з питань Близького Сходу, щоб почати переговори про припинення війни. Однак спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал у відставці Кіт Келлог, не буде присутній, повідомили чиновники.
  • Зустріч може стати важливим моментом у прагненні Трампа до мирного процесу, а також стане першою великою зустріччю представників Росії та України з початку війни у 2022 році.
  • Раніше Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та Росією.
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