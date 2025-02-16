Протягом тижня Сили ППО ЗСУ знищили 852 безпілотників і ракет, які Росія застосували проти України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
З 10 по 16 лютого, протиповітряна оборона ЗСУ збила 852 засоби повітряного нападу ворога:
- шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- крилату ракету Х-101;
- керовану авіаційну ракету;
- 479 ударних БпЛА типу Shahed;
- 255 розвідувальних БпЛА;
- 110 БпЛА інших типів.
Також упродовж тижня тактична авіація Повітряних Сил здійснила 130 літаковильотів:
- 88 – винищувальне авіаційне прикриття;
- 36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;
- 6 – повітряна розвідка.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
За тиждень воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили:
- 272 розвідувальних вильотів БПЛА;
- 72 уражень FPV-дронами по укриттях та інших цілях ворога.
Застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано:
- 67 осіб живої сили;
- чотири одиниці спеціальної техніки;
- укриття та позиції ворога.
- У ніч на 16 лютого Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами, 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 95 ворожих безпілотників.