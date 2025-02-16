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За тиждень Сили ППО знищили 852 російських безпілотників і ракет

Повітряні сили завдали десятки ударів по пунктах управління ворог, районах зосередження техніки та живої сили.

За тиждень Сили ППО знищили 852 російських безпілотників і ракет
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Протягом тижня Сили ППО ЗСУ знищили 852 безпілотників і ракет, які Росія застосували проти України. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З 10 по 16 лютого, протиповітряна оборона ЗСУ збила 852 засоби повітряного нападу ворога: 

  • шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 
  • крилату ракету Х-101; 
  • керовану авіаційну ракету; 
  • 479 ударних БпЛА типу Shahed; 
  • 255 розвідувальних БпЛА; 
  • 110 БпЛА інших типів.

Також упродовж тижня тактична авіація Повітряних Сил здійснила 130 літаковильотів: 

  • 88 – винищувальне авіаційне прикриття; 
  • 36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;
  • 6 – повітряна розвідка.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили: 

  • 272 розвідувальних вильотів БПЛА; 
  • 72 уражень FPV-дронами по укриттях та інших цілях ворога.

Застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано: 

  • 67 осіб живої сили; 
  • чотири одиниці спеціальної техніки; 
  • укриття та позиції ворога.

  • У ніч на 16 лютого Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами, 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 95 ворожих безпілотників.
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