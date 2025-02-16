Повітряні сили завдали десятки ударів по пунктах управління ворог, районах зосередження техніки та живої сили.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Протягом тижня Сили ППО ЗСУ знищили 852 безпілотників і ракет, які Росія застосували проти України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З 10 по 16 лютого, протиповітряна оборона ЗСУ збила 852 засоби повітряного нападу ворога:

шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

крилату ракету Х-101;

керовану авіаційну ракету;

479 ударних БпЛА типу Shahed;

255 розвідувальних БпЛА;

110 БпЛА інших типів.

Також упродовж тижня тактична авіація Повітряних Сил здійснила 130 літаковильотів:

88 – винищувальне авіаційне прикриття;

36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;

6 – повітряна розвідка.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили:

272 розвідувальних вильотів БПЛА;

72 уражень FPV-дронами по укриттях та інших цілях ворога.

Застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано:

67 осіб живої сили;

чотири одиниці спеціальної техніки;

укриття та позиції ворога.