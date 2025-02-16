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Уночі Сили ППО знищили 95 російських безпілотників, ще 46 — локаційно втрачені

Ворог атакував Одещину двома балістичними ракетами.

Уночі Сили ППО знищили 95 російських безпілотників, ще 46 — локаційно втрачені
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 16 лютого Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами, 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 95 ворожих безпілотників.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив "шахеди" з напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово — РФ та двома балістичними ракетами (по Одещині) із окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Фото: повітряні сили

46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина. 

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