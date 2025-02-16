Ворог атакував соціальну інфраструктуру Херсонщини

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Іванівка, Микільське, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Токарівка, Тягинка, Михайлівка, Качкарівка, Львове, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Веселе та місто Херсон.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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