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Ворог атакував соціальну інфраструктуру Херсонщини

Обійшлося без постраждалих.

Ворог атакував соціальну інфраструктуру Херсонщини
Наслідки атаки ворожм безпілотником
Фото: ДСНС

Упродовж доби російська армія атакувала 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та соціальна інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Іванівка, Микільське, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Токарівка, Тягинка, Михайлівка, Качкарівка, Львове, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

  • У ніч на 16 лютого російські війська масовано атакували місто Миколаїв. Унаслідок дронової атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.
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