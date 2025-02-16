Російська армія завдала авіаударів по Харківщині

Минулої доби ворог застосував проти цивільного населення Харкова та області авіабомби та безпілотники. Уранці 16 лютого росіяни скинули авіабомби на Золочів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За добу через російські обстріли постраждала одна людина. Ворог атакував Куп'янщину, Пошкоджено приватний будинок.

Уранці 16 лютого російська армія скинула на с. Золочів Богодухівського району два КАБи. Зафіксовано влучання в землю, вибуховою хвилею частково пошкоджено адмінбудівлю, три приватних будинки та двоповерховий багатоквартирний будинок.

Без постраждалих. Друге влучання по відкритій місцевості.