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Російська армія завдала авіаударів по Харківщині

Пошкоджені будинки та адмінбудівля.

Російська армія завдала авіаударів по Харківщині
наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Минулої доби ворог застосував проти цивільного населення Харкова та області авіабомби та безпілотники. Уранці 16 лютого росіяни скинули авіабомби на Золочів.

Про це повідомляє поліція Харківської області. 

За добу через російські обстріли постраждала одна людина. Ворог атакував Куп'янщину, Пошкоджено приватний будинок.

Уранці 16 лютого російська армія скинула на с. Золочів Богодухівського району два КАБи. Зафіксовано влучання в землю, вибуховою хвилею частково пошкоджено адмінбудівлю, три приватних будинки та двоповерховий багатоквартирний будинок. 

Без постраждалих. Друге влучання по відкритій місцевості.

  • Уночі ворог атакував Миколаїв і Київську область. Відомо про пошкодження об'єктів критичної та соціальної інфраструктури і житлових будинків.
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