Унаслідок вибуху у Миколаєві загинули троє військових Центру протимінної діяльності

Унаслідок вибуху в Миколаєві 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.
Про це повідомляє Центр протимінної діяльності.
"З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі. Імена загиблих навічно закарбуються в нашій пам’яті, як символ відваги, честі та самопожертви. Військовослужбовці самовіддано забезпечували безпеку громадян України, нейтралізуючи мінну загрозу та рятуючи життя мирних жителів і своїх побратимів. Їхній внесок у захист країни неоціненний, а їхня жертовність – поза часом", — ідеться у повідомленні.
Центр протимінної діяльності висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих та закликає долучитись до збору допомоги сім'ям загиблих.
- 14 лютого на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета.
- Пізніше у мережі оприлюднили відео, де жінка із сумкою вийшла з магазину і прямувала до групи військових. Після цього пролунав вибух.