Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"
Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок вибуху у Миколаєві загинули троє військових Центру протимінної діяльності

Через теракт у Миколаєві загинули Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

Унаслідок вибуху у Миколаєві загинули троє військових Центру протимінної діяльності
Фото: Центр протимінної діяльності

Унаслідок вибуху в Миколаєві 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

Про це повідомляє Центр протимінної діяльності.

"З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі. Імена загиблих навічно закарбуються в нашій пам’яті, як символ відваги, честі та самопожертви. Військовослужбовці самовіддано забезпечували безпеку громадян України, нейтралізуючи мінну загрозу та рятуючи життя мирних жителів і своїх побратимів. Їхній внесок у захист країни неоціненний, а їхня жертовність – поза часом", — ідеться у повідомленні.

Центр протимінної діяльності висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих та закликає долучитись до збору допомоги сім'ям загиблих.

  • 14 лютого на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. 
  • Пізніше у мережі оприлюднили відео, де жінка із сумкою вийшла з магазину і прямувала до групи військових. Після цього пролунав вибух.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies