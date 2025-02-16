Унаслідок вибуху у Миколаєві загинули троє військових Центру протимінної діяльності

Унаслідок вибуху в Миколаєві 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

Про це повідомляє Центр протимінної діяльності.

"З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі. Імена загиблих навічно закарбуються в нашій пам’яті, як символ відваги, честі та самопожертви. Військовослужбовці самовіддано забезпечували безпеку громадян України, нейтралізуючи мінну загрозу та рятуючи життя мирних жителів і своїх побратимів. Їхній внесок у захист країни неоціненний, а їхня жертовність – поза часом", — ідеться у повідомленні.

Центр протимінної діяльності висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих та закликає долучитись до збору допомоги сім'ям загиблих.