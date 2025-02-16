Російські солдати саботують накази та шукають способи врятуватися від смерті.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу військовослужбовців ЗС РФ повідомляють, що росіяни саботують бойові дії на Покровському напрямку і виводять з ладу військову техніку.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ".

Агенти партизанського руху щодня фіксують випадки виведення з ладу російськими солдатами бронетехніки, пошкодження артилерії та навмисного псування озброєння.

"За останні півтора місяця щонайменше 12 одиниць техніки вийшли з ладу внаслідок саботажу. 5 бойових машин піхоти та 2 танки Т-72 були пошкоджені ще до виходу на бойові позиції. 4 вантажівки та 1 БТР стали непридатними після "раптових" поломок двигунів та трансмісій", — інформують партизани.

Особливо активно саботаж проявляється серед військовослужбовців 37-ї ОМСБр та 5-ї ОТБр, які вже неодноразово відмовлялися виконувати накази та навмисним виведенням техніки з ладу.

Партизани додають, що не останню роль цих актах саботажу зіграли агенти руху, кількість яких постійно зростає.

"Їм вдається виводити техніку з ладу завдяки детальним інструкціям, які ми передаємо. Ми підготували відеоуроки, які пояснюють, як легко та непомітно виводити з ладу техніку", — кажуть в "АТЕШ".

У партизанському русі додають, що "військові все частіше саботують накази та шукають способи уникнути безглуздої смерті".