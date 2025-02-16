Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"
Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
ГоловнаСуспільствоВійна

"АТЕШ": росіяни виводять з ладу військову техніку на Покровському напрямку

Російські солдати саботують накази та шукають способи врятуватися від смерті.

"АТЕШ": росіяни виводять з ладу військову техніку на Покровському напрямку
Фото: "АТЕШ"

Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу військовослужбовців ЗС РФ повідомляють, що росіяни саботують бойові дії на Покровському напрямку і виводять з ладу військову техніку.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ".

Агенти партизанського руху щодня фіксують випадки виведення з ладу російськими солдатами бронетехніки, пошкодження артилерії та навмисного псування озброєння.

"За останні півтора місяця щонайменше 12 одиниць техніки вийшли з ладу внаслідок саботажу. 5 бойових машин піхоти та 2 танки Т-72 були пошкоджені ще до виходу на бойові позиції. 4 вантажівки та 1 БТР стали непридатними після "раптових" поломок двигунів та трансмісій", — інформують партизани.

Особливо активно саботаж проявляється серед військовослужбовців 37-ї ОМСБр та 5-ї ОТБр, які вже неодноразово відмовлялися виконувати накази та навмисним виведенням техніки з ладу. 

Партизани додають, що не останню роль цих актах саботажу зіграли агенти руху, кількість яких постійно зростає. 

"Їм вдається виводити техніку з ладу завдяки детальним інструкціям, які ми передаємо. Ми підготували відеоуроки, які пояснюють, як легко та непомітно виводити з ладу техніку", — кажуть в "АТЕШ".

У партизанському русі додають, що "військові все частіше саботують накази та шукають способи уникнути безглуздої смерті".

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies