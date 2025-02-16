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За тиждень РФ застосувала проти України майже 1220 авіабомб та понад 850 ударних дронів

Також росіяни запустили більш ніж 40 ракет різних типів.

За тиждень РФ застосувала проти України майже 1220 авіабомб та понад 850 ударних дронів
Ліквідація наслідків удару російського ударного безпілотника по саркофагу ЧАЕС, Україна 14 лютого 2025 року
Фото: МАГАТЕ

Цього тижня росіяни випустили майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів проти України.

Про це заявляє президент Володимир Зеленський.

"Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну", — заявляє Зеленський.

Глава держави наголошує, що українці захищаються від агресії РФ завдяки мужності військових і підтримці партнерів, однак Україні потрібно більше ППО для захисту життів людей.

"Європа та світ мають бути більш захищеними від такого зла, готовими до нього. Спільною сильною зовнішньою політикою й тиском на Путіна, котрий розпочав війну і тепер масштабує її світом, — додає Президент. — Ми разом з Європою, США та всіма нашими партнерами здатні закінчити цю війну справедливим і надійним миром. 

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