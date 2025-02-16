З лінії фронту вдалося евакуювати 59 цивільних, у тому числі 8 дітей.

Упродовж доби, 15 лютого, російські війська 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. На щастя, без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Донецької області Вадим Філашкін.

У Покровську внаслідок російського обстрілу пошкоджено будинок.

У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, гараж і 2 автівки, в Іванопіллі пошкоджено 10 будинків.

У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 59 людей, у тому числі 8 дітей.