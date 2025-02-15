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Центр протидії дезінформації попередив про фейки роспропаганди після вибуху в Миколаєві 14 лютого

Виявилося, що у загиблої насправді немає синів, яких могли би мобілізувати.

Центр протидії дезінформації попередив про фейки роспропаганди після вибуху в Миколаєві 14 лютого
поліція на місці вибуху в Миколаєві 14 лютого 2025 року

Російські телеграм-канали поширюють фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого, який забрав життя двох людей, нібито був помстою працівникам ТЦК від однієї із загиблих.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

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Пропаганда поширює неправду про те, що жінка, яка принесла вибухівку, нібито вирішила помститися військовим за те, що вони мобілізували її сина. З’ясувалося, що насправді у неї немає синів мобілізаційного віку.

«Верифікувавши інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем», - заявив ЦПД.

  • У Миколаєві внаслідок вибуху 14 лютого загинули щонайменше дві людини, ще вісім зазнали поранень.
  • Цього місяця у Пирятині Полтавської області невідомий застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП.
  • У Харкові чоловік напав з ножем на працівника військкомату.
  • Після теракту у ТЦК в Рівному СБУ встановила, що окупанти “втемну” підірвали завербованого агента - його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. 
  • У Кам'янці-Подільському через вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки загинула людина, яка передавала речі військовослужбовцю на території ТЦК.
  • Крім того, Служба безпеки та Національна затримали трьох підозрюваних у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. Ними виявилися троє чоловіків які шукали «легкі» заробітки на телеграм-каналах і дистанційно були завербовані російськими спецслужбами.
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