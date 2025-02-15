Центр протидії дезінформації попередив про фейки роспропаганди після вибуху в Миколаєві 14 лютого

Російські телеграм-канали поширюють фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого, який забрав життя двох людей, нібито був помстою працівникам ТЦК від однієї із загиблих.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Пропаганда поширює неправду про те, що жінка, яка принесла вибухівку, нібито вирішила помститися військовим за те, що вони мобілізували її сина. З’ясувалося, що насправді у неї немає синів мобілізаційного віку.
«Верифікувавши інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем», - заявив ЦПД.
- У Миколаєві внаслідок вибуху 14 лютого загинули щонайменше дві людини, ще вісім зазнали поранень.
- Цього місяця у Пирятині Полтавської області невідомий застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП.
- У Харкові чоловік напав з ножем на працівника військкомату.
- Після теракту у ТЦК в Рівному СБУ встановила, що окупанти “втемну” підірвали завербованого агента - його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.
- У Кам'янці-Подільському через вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки загинула людина, яка передавала речі військовослужбовцю на території ТЦК.
- Крім того, Служба безпеки та Національна затримали трьох підозрюваних у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. Ними виявилися троє чоловіків які шукали «легкі» заробітки на телеграм-каналах і дистанційно були завербовані російськими спецслужбами.