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Теракт у ТЦК в Рівному: СБУ встановила, що окупанти “втемну” підірвали завербованого агента

Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини.

Теракт у ТЦК в Рівному: СБУ встановила, що окупанти “втемну” підірвали завербованого агента
Правоохоронці біля місця вибуху у Рівненському ТЦК
Фото: Нацполіція

Служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого цього року, використавши «втемну» завербованого агента.

Як зазначає СБУ, його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони.

За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання.

За його вказівкою агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку.

Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ.

Ще один гаджет із «дистанційним управлінням» фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб.

Раніше поліція повідомляла, що 1 лютого о 16:15 у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

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