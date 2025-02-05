The Times: українські безпілотники завдають нищівних ударів по військових об’єктах у глибокому тилу Росії

Бійці спецпідрозділу ГУР МО готують до запуску по території РФ дальні ударні дрони-камікадзе «Лютий»

Україна суттєво наростила виробництво ударних безпілотників дальньої дії та нині випускає понад 500 таких дронів щомісяця.

Про це в коментарі The Times заявив бригадний генерал Юрій Щиголь, один із координаторів дальніх ударних повітряних операцій ГУР МО України.

«У 2022 році ми могли виробляти до п’яти далекобійних дронів на місяць. Зараз ця кількість перевищує 500, і ми продовжуємо нарощувати темпи», – зазначив він.

«Росія втратила можливість використовувати військові аеродроми в радіусі 300 км для атак на Україну. Інфраструктура, необхідна для їхньої роботи – заправка, ремонт, обслуговування – знищена нашими ударами», – наголосив Щиголь.

За даними The Times, українські безпілотники відіграють ключову роль у глибоких ударах по російських військових об’єктах. Лише цього тижня атаки призвели до масштабних пожеж на газопереробному заводі в Астрахані та нафтопереробному підприємстві у Волгограді. Загалом, за словами командира 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним «Каспер», українські сили уразили 20 із 30 найбільших стратегічних об’єктів Росії.

Українські військові застосовують комплексну тактику: масові одночасні запуски дронів з різних місць дозволяють подолати російську систему ППО, а використання безпілотників-приманок змушує противника відкривати вогонь і виявляти свої позиції.

Україна також готується до розгортання нових реактивних дронів, що розширить можливості ударних операцій у глибокому тилу Росії.