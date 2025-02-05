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У бойових бригадах ЗСУ розгортають роботизовані підрозділи, - Міноборони

Вони можуть здійснювати наступальні та оборонні операції, забезпечувати логістику та евакуацію, а також мінувати територію.

У бойових бригадах ЗСУ розгортають роботизовані підрозділи, - Міноборони
Наземний роботизований комплекс "Гімлі"
Фото: Міноборони

Міністерство оборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад на лінії фронту. Цей проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які відбувалися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями.

Безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань:

  • реалізовувати наступальні та оборонні операції
  • здійснювати логістичне забезпечення підрозділів
  • проводити евакуацію поранених з поля бою
  • мінувати та розміновувати території.

Основними постачальниками роботизованих комплексів є вітчизняні компанії. Умєров зазначив, що українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони.

"Продовжуємо перетворення ЗСУ на сучасну армію, яка має технологічну перевагу над ворогом. Наша мета - створити військо, де інноваційні технології допомагають виконувати найнебезпечніші задачі, зберігаючи життя наших захисників", — підкреслив міністр.

  • Раніше Міноборони кодифікувало і допустило до використання в підрозділах Сил оборони лінійку наземних роботизованих комплексів Гімлі.
  • НРК Гімлі - універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектра завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності.
  • У квітні минулого року на фронт передали також роботизовані турелі “ШаБля”
  • Раніше український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.
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