​На Херсонщині росіяни за добу вбили одну людину і поранили 8

Росіяни били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах.

З минулу добу в Херсонській області внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 8 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Микільське, Берислав, Милове, Новорайськ, Новоберислав, Крупиця, Тягинка, Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Дудчани, Кізомис, Велетенське, Михайлівка, Олександрівка, Широка Балка, Зміївка, Золота Балка, Садове, Білозерка, Приозерне, Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Новоолександрівка, Гаврилівка, Благовіщенське, Веселе, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Львове, Монастирське, Ольгівка, Понятівка, Софіївка, Томина Балка, Федорівка та місто Херсон.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах, зокрема - пошкодили 10 приватних будинків.

Також окупанти понівечили автозаправну станцію, господарчі споруди та приватні автомобілі.