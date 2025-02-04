Головне за вівторок, 4 лютого: наслідки удару по Ізюму, 80 бойових зіткнень, відкриття 13-ї сесії Верховної Ради

Бойові дії на Донеччині, 80 бойових зіткнення, ворожі обстріли, візит гендиректора МАГАТЕ. Яким запам’ятається 1077-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 лютого відбулося 80 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському, Торецькому напрямках та на Курщині.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 лютого – в новині.

Унаслідок ворожого удару по Ізюму загинули п'ятеро людей, 55 поранені. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер".

Оновлені дані повідомили в ДСНС і в ОВА. Серед поранених – дівчина 16 років. Крім неї, поранені ще двоє дітей: хлопчик шести років і дівчинка – 14. 14-річна потерпіла – у важкому стані, решта дітей – в середньому.

Загиблими є 44-річний чоловік, 69-річний чоловік, за інформацією керівника ОВА Олега Синєгубова, загиблим жінкам було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна.

Більшість постраждалих – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

Росіяни влучили в адмінбудівлю. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки. Жодного військового об‘єкта в цьому місці немає. За інформацією українського президента, частково пошкоджена будівля міської ради.

Верховна Рада 4 лютого відкрила 13 сесію – уперше в українській історії.

У залі зареєструвалися 226 народних депутатів – мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення. Участь в засіданні взяли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і інші члени уряду.

"Зараз робитимемо унікальний історичний перехід, якого ще Україна не знала. Будемо закривати дванадцяту сесію і відкривати тринадцяту", – сказав спікер Ради Руслан Стефанчук.

12 сесія тривала з вересня 2024-го. Відповідно до Конституції, чергові сесії ВР розпочинаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня щороку. Позаяк виборів на час воєнного стану бути не може, роботу продовжує поточне, дев'яте скликання Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану про кількість втрат українців у війні з російськими окупантами.

За словами президента, на війні з РФ загинуло приблизно 45 100 українців. Ще 390 тисяч українців отримали поранення.

В свою чергу Росія втратила 300-350 тисяч вбитими і 600-700 тисяч пораненими.

Що ще сказав президент в інтерв'ю Пірсу Моргану – в наших новинах.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав електропідстанцію "Київська" і заявив про можливість “ядерної аварії”.

“Я перебуваю на підстанції “Київська” – важливій для ядерної безпеки ланці енергомережі України. Ядерна аварія може бути наслідком прямого нападу на станцію, а також через порушення електропостачання”, – написав Гроссі у соцмережі Х, додавши, що МАГАТЕ прибуло до України, щоб допомогти запобігти цьому.

Раніше Associated Press випустило матеріал про те, що нові повітряні атаки РФ посилили увагу до неспроможності Міненергетики України захистити енергооб’єкти. Аналітики кажуть, що захист для розподільчих станцій біля АЕС почали будувати занадто пізно – лише восени 2024 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!