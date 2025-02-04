Верховна Рада відкрила 13 сесію – вперше в історії України

Верховна Рада 4 лютого відкрила 13 сесію – уперше в українській історії. Про це на початку засідання повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

У залі зареєструвалися 226 народних депутатів – мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення. Трансляцію з зали ВР вів народний депутат Олексій Гончаренко.

Участь в засіданні взяли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і інші члени уряду.

"Зараз робитимемо унікальний історичний перехід, якого ще Україна не знала. Будемо закривати двандцяту сесію і відкривати тринадцяту", – сказав Стефанчук.

12 сесія тривала з вересня 2024-го. Відповідно до Конституції, чергові сесії ВР розпочинаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня щороку. Оскільки виборів на час воєнного стану бути не може, роботу продовжує поточне, дев'яте скликання Верховної Ради.