В ГУР МО відкидають звинувачення Фіцо щодо причетності Грузинського легіону до організації протестів у Словаччині

У структурі ГУР МО немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відкидають неправдиві звинувачення в організації "протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту" у Словацькій Республіці.

Про це ідеться у заяві ГУР МО щодо неправдивих звинувачень влади Словаччини на адресу Грузинського легіону.

31 січня 2025 року офіційні особи Словаччини під час пресконференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки: нібито військовослужбовці "підпорядкованого" ГУР Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту.

В ГУР уважно вивчили висунуті звинувачення, адже гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в європейських країнах, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії, — ідеться в заяві.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон".

Що стосується Міжнародного легіону ГУР, він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими військами на найгарячіших ділянках фронту і, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу.

"Щодо згаданої на пресконференції особи, то вона не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт з Міжнародним легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його", — зауважили в розвідці.

ГУР заявляє, що рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці.

Також ГУР наголошує, що перебуває в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО, дотримується принципів доброчесної співпраці та партнерства, завжди працює на благо спільної безпеки та подолання викликів, що поставила перед країнами Європи розв’язана Росією повномасштабна війна, зокрема інформаційна компонента російської агресії.

"Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", — заявили в ГУР.

У відомстві підкреслюють, що саме Росія робить постійні спроби посіяти розбрат між країнами вільного світу, дискредитує європейських політиків, втручається у демократичні вибори, організовує вуличні беззаконня, а навіть здійснює політичні вбивства на території Європи.