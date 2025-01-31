СБУ розслідує розголошення державної таємниці учасниками закритого засідання Ради

Служба безпеки України відкрила провадження через розголошення державної таємниці учасниками закритого засідання Верховної Ради, передає «Укрінформ».
Кримінальне провадження відкрили 28 січня. Ідеться про «розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, з боку осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом "таємно", засідання Верховної Ради України».
Досудове розслідування проводять за ч.2 ст.328 Кримінального кодексу України - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.
- Цьому передував матеріал на УП «Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політсезон в Україні». У ньому процитували слова одного з учасників зустрічі, який переказав слова глави розвідки Кирила Буданова: «Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: «Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України».
- Опісля ГУР оприлюднило офіційну заяву, в якій зазначило, що «начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності».