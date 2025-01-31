СБУ розслідує розголошення державної таємниці учасниками закритого засідання Ради

Служба безпеки України відкрила провадження через розголошення державної таємниці учасниками закритого засідання Верховної Ради, передає «Укрінформ».

Кримінальне провадження відкрили 28 січня. Ідеться про «розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, з боку осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом "таємно", засідання Верховної Ради України».

Досудове розслідування проводять за ч.2 ст.328 Кримінального кодексу України - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.