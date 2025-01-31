Нацпол викрив шахраїв, які ошукали підприємців на закупівлі генераторів під час блекаутів

Національна поліція викрила шахраїв, які ошукували підприємців на закупівлі генераторів під час блекаутів.

Про це йдеться на сайті Нацполу.

За інформацією правоохоронців, фігуранти створили фіктивну фірму та сторінку на торгівельному інтернет-майданчику, де під час масових відключень світла пропонували бізнесменам генератори. При цьому запропонованого товару у наявності не було, а перераховані потерпілими гроші – майже мільйон гривень — надходили у кишені аферистів. Для більшої довіри клієнтів шахраї навіть заключали договори щодо купівлі електропаливних станцій. Отримані кошти перераховували з рахунку фіктивного товариства на банківські картки фізичних осіб і переставали відповідати потерпілим.

Оперативники кримінальної поліції та слідчі Нацполіції встановили особи всіх учасників злочинної групи. Серед них – уродженці Полтавщини, Івано-Франківщини, Донеччини, Київщини та Києва.

Нацпол зазначив, що ділки завдали матеріальних збитків потерпілим на загальну суму близько мільйона гривень.

Поліцейські провели десять санкціонованих обшуків на території пʼяти областей, під час яких вилучили авто, печатки, компʼютерну техніку й мобільні телефони, що містили докази скоєних злочинів.

Фігурантам схеми повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує до п‘яти років позбавлення волі.