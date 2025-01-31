В Україні створюють Єдиний центр ідентифікації тіл

МВС посилює експертні служби та готує фахівців для ідентифікації репатрійованих тіл. Зокрема 24 січня в ході репатріаційних заходів було повернуто в Україну 757 тіл полеглих воїнів.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Києві розпочалась дводенна практична конференція “Обговорення та впровадження ефективних рішень, направлених на покращення процесу ідентифікації тіл (останків)”, повідомляє МВС.

Внаслідок збройної агресії РФ питання зниклих безвісти за особливих обставин гостро стоїть серед суспільства. Щотижня по різних містах України відбуваються зустрічі із родинами зниклих безвісти.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко зауважив, що основною метою практичної конференції є обмін досвідом між спеціалістами усієї України, які займаються справами безвісти зниклих, комунікацією із родинами, поверненням тіл (останків) захисників та захисниць, а також їхньою ідентифікацією.

“Нині є велика кількість невпізнаних тіл, отже необхідна злагоджена робота усіх структурних підрозділів, слідчих, експертів, аби робота з ідентифікації осіб загиблих не зупинялась на якомусь одному з етапів. МВС продовжує посилювати потужності експертних служб, навчає нових спеціалістів, аби швидше ідентифікувати тіла захисників, які потрапляють в Україну шляхом процесу репатріації”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив, що активно ведеться комунікація із міжнародними організаціями, задля поліпшення взаємодії й отримання допомоги. Він також зауважив, що нині створюється Єдиний центр ідентифікації тіл (останків), а тому важливим питанням лишається запровадження єдиної уніфікованої нумерації усіх тіл в Україні.

“Міністерство внутрішніх справ та Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин формують державну політику у сфері міжнародного гуманітарного права у частині, що пов’язана із розшуком осіб зниклих безвісти”, – зауважив Артур Добросердов.

У 2022-2023 роках для роботи із тілами були залучені 5 бюро судово-медичних експертиз, проте уже в 2024 році експертизи по репатрійованим тілам (останкам) проводилися в 19 бюро СМЕ.

У роботі конференції взяв участь заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, який зауважив, що серед пріоритетних питань на 2025 рік – оновлення технічного стану бюро судово-медичних експертиз.

За минулий рік до роботи у профільних лабораторіях МВС долучилося понад 100 нових експертів, про це розповів керівник Експертної служби МВС Сергій Кримчук. Він також зауважив, що динаміка досліджень репатрійованих тіл (останків) збільшилась.

Нагадаємо, що 24 січня в ході репатріаційних заходів було повернуто в Україну 757 тіл полеглих воїнів.