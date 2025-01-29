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Росіяни вбили у Миколаєві двох жінок

Також частково зруйнована будівля цеху і пошкоджена адмінбудівля підприємства. 

Росіяни вбили у Миколаєві двох жінок
Наслідки обстрілу Миколаєва 28 січня 2025 року
Фото: ДСНС

Ввечері 28 січня росіяни завдали ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості у Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок російського удару загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років. Їх тіла з-під завалів деблокували рятувальники. 

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Також частково зруйнована будівля цеху і пошкоджена адмінбудівля підприємства. 

На місці російського обстрілу працювали співробітники поліції, екстрені та комунальні служби.

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