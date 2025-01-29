Росіяни вбили у Миколаєві двох жінок

Ввечері 28 січня росіяни завдали ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості у Миколаєві.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Внаслідок російського удару загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років. Їх тіла з-під завалів деблокували рятувальники.
Також частково зруйнована будівля цеху і пошкоджена адмінбудівля підприємства.
На місці російського обстрілу працювали співробітники поліції, екстрені та комунальні служби.
- Ввечері 28 січня Миколаїв потрапив під російський обстріл.