Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: США відправляють десятки ракет Patriot з Ізраїлю в Україну

Зі складів у Ізраїлі передали близько 90 ракет Patriot. 

ЗМІ: США відправляють десятки ракет Patriot з Ізраїлю в Україну
Ілюстративне фото
Фото: Bundeswehr

США передають Україні чергову партію ракет до систем ППО Patriot.

Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела. 

“Збройні сили США цього тижня передали близько 90 ракет-перехоплювачів ППО Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, щоб доставити їх в Україну”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що це найзначніше постачання зброї з Ізраїлю в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року.

За даними джерел видання, після зняття ППО Patriot з озброєння Ізраїль декілька місяців не передавав ракети, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху тижнями відмовлявся відповідати на дзвінки Зеленського з цього приводу. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Наприкінці вересня Нетаньяху нарешті схвалив цю ідею. В цей час Нетаньяху хотів поговорити з Володимиром Зеленським, щоб отримати схвалення для ультраортодоксальних ізраїльтян на щорічне паломництво до Умані в Україні. Але тепер Зеленський не відповідав на дзвінок, поки Нетаньяху не схвалив угоду з Patriot.

Втім, прессекретар Нетаньяху розповів Axios, що прем'єр не заперечує проти виведення з експлуатації системи Patriot і її повернення в США і заперечує будь-який зв'язок між цим і паломництвом.

Високопоставлений ізраїльський чиновник розповів, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про цей крок і наголосив, що “лише повертає систему Patriot до США”, і не постачати зброю в Україну.

Речник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив повернення системи Patriot до США, додавши, що "нам невідомо, чи була вона доставлена в Україну".

Додаткове обладнання, як радари та інше обладнання, спочатку буде передано до США для ремонту.

  • У квітні минулого року повідомлялось, що ізраїльські військово-повітряні сили найближчими місяцями мають намір попрощатися із застарілими системами ППО Patriot, замінивши їхні батареї на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies