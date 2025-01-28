З українськими дітьми на тимчасово окупованих територіях "працюють" російські спецслужби, — Коваленко

На тимчасово окупованих територіях України з дітьми працюють російські спецслужби, які повинні взяти кураторство над "окремими" дітьми і далі "вести їх по життю".

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко під час презентації аналітичного звіту "Мілітаризація українських дітей на тимчасово окупованих територіях України", пише Укрінформ.

"Працюють з цими дітьми не просто якісь волонтери, там є спецслужбісти, які мають чітке завдання брати на кураторство окремого роду підлітків, дітей і далі вести їх по життю. Когось — під пропагандистську діяльність, когось вже влаштовують на місцеве телебачення, хтось займається тренуваннями для участі у бойових діях тощо", — каже Коваленко.

За словами Коваленка, понад 500 людей та юридичних осіб підпадають під термін "викрадачі дітей" на ТОТ України. На території РФ таких понад 2 тисячі.

Очільник ЦПД зазначає, що робота з українськими дітьми потрібна Кремлю, аби у разі утримання РФ окупованих територій, молоде покоління могло впливати на політичне і військове життя на ТОТ і фактично просувати російську ідеологію.

"З іншого боку, якщо Україна повертає території, а ми ніколи не визнаємо окупації жодної нашої території, то їхня мета у тому, щоб ці діти у майбутньому просували саме російський інтерес на цих територіях та інфільтрувалися у політичне, культурне, економічне життя України у будь-якому випадку. Тобто вони вирощують потенційну агентуру, не тільки солдат", — розповів Коваленко.

Для так званого "укріплення" пропаганди, окупанти активно впроваджують у школах так зване патріотичне виховання. Ба більше, окупанти активно розвивають і парамілітарні позашкільні організації.

"Щодо організацій, їх існує безліч, серед них зазначу декілька центральних: передусім, це "Юнармія", яка була створена 2016 року на той момент міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Відтоді "Юнармія" розрослася до монструозних масштабів. Наразі вона функціонує на тимчасово окупованих територіях України. Дітей з тимчасово окупованих територій насильно примушують вступати до "Юнармії", батьків карають санкціями, якщо вони відмовляються від цього. Також РФ запроваджує всілякі матеріальні бонуси для того, щоб стимулювати дітей вступити до цієї організації", — каже заступник керівника департаменту протидії інформаційним загрозам, нацбезпеці ЦПД Кирило Вікторов.

Він додав, що також є дуже активними такі російські мілітаризовані організації для дітей як: "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", "Движение первых", "Орлята России", "Юг молодой", "Молодая гвардия", "Волонтерская рота боевого братства", Міжнародний дитячий центр "Артек".

Вікторов додає, що насправді таких організацій існує величезна кількість.

Кремль активно вербує підлітків на війну проти України та спонукають дітей до укладання контракту з досягненням повноліття. Таким чином РФ сподівається набрати десятки тисяч підлітків.