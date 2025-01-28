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Обстріли Херсонщини: ворог поранив п'ятьох людей, ще одна загинула

Херсон та область упродовж дня під обстрілами російської армії.

Обстріли Херсонщини: ворог поранив п'ятьох людей, ще одна загинула
Фото: EPA/UPG

Упродовж дня, 28 січня, російська армія обстрілює Херсон та область. Поранень зазнали п'ятеро цивільних, одна людина загинула.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, військовослужбовці РФ здійснили обстріли населених пунктів Херсонщини із застосуванням артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, дронів, керованої авіаційної бомби.  

Станом на 17:30 внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п’ятеро цивільних отримали поранення. У Херсонському районі через скидання вибухівки з дрона загинув 49-річний чоловік. 

В Антонівці поранення отримали дві жінки віком 57 та 80 років та 57-річний чоловік. У Херсоні FPV-дрон атакував автомобіль, внаслідок чого постраждав 35-річний чоловік. 

У Бериславі внаслідок артилерійського обстрілу поранено 52-річну жінку. Пошкоджено 18 цивільних об’єктів.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом вчинення воєнних злочинів (ч.ч. 1,2  ст. 438 КК України). 

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