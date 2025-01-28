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Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 130

58 із них припали на Покровський напрямок.

Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 130
українські військові
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 28 січня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 130. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії, мінометів, постраждали, зокрема, громади населених пунктів Дмитрівка, Пономаренки, Олександрівка, Мезенівка Сумської області; Залізний Міст, Красний Хутір, Лісківщина Чернігівської області; Відродженівське, Тимофіївка Харківської області.

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському російські окупанти сім разів атакували Сили оборони в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Новоєгорівки, Богуславки, Макіївки та Серебрянського лісу. Два боєзіткнення ще тривають. 

На Сіверському ворог 11 разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського. Дев’ять боєзіткнень тривають.

На Краматорському українські захисники відбивають 11 ворожих атак в напрямках Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру. Десять атак вже завершились без успіху для окупантів.

На Торецькому відбулось 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка. Одна ворожа атака триває.

На Покровському російські загарбники здійснили 58 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Дачне та Улакли. Сили оборони стримують натиск та відбили 44 атаки противника, 14 боєзіткнень ще тривають.

На Новопавлівському відбулись сім ворожих атак неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка та Розлив.

На Курському українські захисники відбили п’ять атак противника, ще одне боєзіткнення триває до цього часу, крім того, ворог завдав 155 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктів області.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупаційні війська активних дій не здійснювали.

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