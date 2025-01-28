На Покровському напрямку український екіпаж танка Leopard знищив ворожу колону із п’яти бронемашин разом із російським десантом.

Про це розповіли в ОСУВ "Хортиця".

"Український екіпаж танка Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки", — ідеться у повідомленні.

У Силах оборони розповіли, що ворожа колона їхала по польовій дорозі біля лісосмуги, коли потрапила під вогонь гармати Leopard.

"Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник. У підсумку – влучивши щонайменше у п'ять ворожих ББМ, а в деякі і по кілька разів, розтрощив усю колону з десантом російських окупантів," — розповіли в ОСУВ "Хортиця".