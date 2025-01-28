Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
ГоловнаСуспільствоПодії

На Одещині 24-річний ТЦКашнік брав 1000 доларів за фіктивну повістку

Фігуранта затримали після отримання неправомірної вигоди від одного із клієнтів.

На Одещині 24-річний ТЦКашнік брав 1000 доларів за фіктивну повістку
Фото: поліція

На Одещині поліцейські викрили 24-річного військовослужбовця РТЦК та СП на хабарництві.

Як зазначає поліція, фігуранта затримали після отримання неправомірної вигоди від одного із клієнтів. Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці задокументували, як він вимагав гроші від чоловіка призовного віку за оформлення повістки з терміном дії шість днів, що давала можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територією України. 

За документ військовий хотів 1000 доларів, а згодом підвищив ціну ще на 2000 гривень. З плином терміну дії за аналогічну плату зловмисник обіцяв видавати аналогічні повістки.

Поліцейські затримали в процесуальному порядку ділка після того, як він отримав всю суму хабаря і передав повістку клієнту.

Вилучено частину грошей, отриманих військовослужбовцем у протиправний спосіб, його мобільний телефон, повістку, виписану для клієнта, та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища. 

За цей злочин законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies