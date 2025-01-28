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Затримали двох агентів РФ, які готували ракетні удари по аеродромах базування F-16

Вони збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України, щоб "полювати" на українську техніку. 

Затримали двох агентів РФ, які готували ракетні удари по аеродромах базування F-16
Один із затриманих зрадників
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ФСБ, яка "полювала" на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ.

Як повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора, за результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України "на гарячому" затримали 2-х агентів РФ, які фотографували зліт вітчизняного F-16.

Один із затриманих зрадників
Фото: СБУ
Один із затриманих зрадників

Зрадниками виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані через телеграм кадровою співробітницею фсб, особу якої вже встановила СБУ. За виконання "завдань" їм пропонували гроші.

У листопаді 2024 року сфотографували місце дислокації однієї з військових частин. Отримані фотографії підозрювані передали замовниці через телеграм. 

Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари.

Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів. Щоб виконати цю вказівку агенти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів.

Переписка зрадників із ворогом
Фото: СБУ
Переписка зрадників із ворогом

Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. При затриманні у зрадників вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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