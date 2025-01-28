Затримали двох агентів РФ, які готували ракетні удари по аеродромах базування F-16

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ФСБ, яка "полювала" на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ.
Як повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора, за результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України "на гарячому" затримали 2-х агентів РФ, які фотографували зліт вітчизняного F-16.
Зрадниками виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані через телеграм кадровою співробітницею фсб, особу якої вже встановила СБУ. За виконання "завдань" їм пропонували гроші.
У листопаді 2024 року сфотографували місце дислокації однієї з військових частин. Отримані фотографії підозрювані передали замовниці через телеграм.
Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари.
Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів. Щоб виконати цю вказівку агенти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів.
Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16.
Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. При затриманні у зрадників вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога.
Агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- У грудні минулого року Служба безпеки затримала найбільшу мережу агентів Росії, яка спеціалізувалася на "полюванні" за F-16 в Україні.