Затримали двох агентів РФ, які готували ракетні удари по аеродромах базування F-16

Вони збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України, щоб "полювати" на українську техніку.

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ФСБ, яка "полювала" на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ.

Як повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора, за результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України "на гарячому" затримали 2-х агентів РФ, які фотографували зліт вітчизняного F-16.

Фото: СБУ Один із затриманих зрадників

Зрадниками виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані через телеграм кадровою співробітницею фсб, особу якої вже встановила СБУ. За виконання "завдань" їм пропонували гроші.

У листопаді 2024 року сфотографували місце дислокації однієї з військових частин. Отримані фотографії підозрювані передали замовниці через телеграм.

Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари.

Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів. Щоб виконати цю вказівку агенти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів.

Фото: СБУ Переписка зрадників із ворогом

Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. При затриманні у зрадників вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.