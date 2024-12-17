СБУ затримала мережу агентів Росії, яка спеціалізувалася на "полюванні" за F-16

Служба безпеки затримала найбільшу мережу агентів Росії, яка спеціалізувалася на "полюванні" за F-16 в Україні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники шпигували за Силами оборони одразу у п'ятьох регіонах України.

"За результатами спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них – дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою", - йдеться в повідомленні.

Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на керівника, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені "документи прикриття", на кшталт фейкового "посвідчення волонтера" та "активіста-антикорупціонера".

До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією росіян, могли базуватися літаки F-16.

Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів.